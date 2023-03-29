Amerikan Gallup Enstitüsü: Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri 2003'ten beri sınırlarını başarıyla korudu

ERBİL (K24)

ABD merkezli Gallup Enstitüsü, Kürdistan Bölgesi güvenlik güçlerinin 2003'ten beri sınırlarını başarıyla koruduğunu ve terörle mücadele ettiğini bildirdi.

Gallup Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, Irak’ta Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından Kürdistan Bölgesi'ndeki vatandaşların durumu ve ekonomik büyümeye ışık tutuldu.

Söz konusu araştırmada, “Kürdistan Bölgesi, bir arada yaşama açısından Irak'ın ve bölgedeki diğer birçok ülkenin önünde. Irak'a kıyasla çok daha iyi bir yatırım ortamı var” denildi.

Araştırma raporunda, “Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra, istikrarsızlığa ve ekonomik çöküşe rağmen, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partiler birlikte, güney Irak'ın aksine bölge ekonomisini canlandırmayı başardı” ifadelerine yer verildi.

Gallup’un raporunda şunlar yer aldı:

“2003 yılından sonra Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri sınırlarını başarıyla korumuş ve terör tehdidine karşı mücadele verebilmiştir.

2008'de Kürdistan Bölgesi nüfusunun yüzde 56'sı gece geç saatlerde özgürce ve güvenli bir şekilde dışarı çıkabildiklerini bildiriler, bu rakam Irak’ın orta ve güneyinde sadece yüzde 43'tü.

2022'de Kürdistan Bölgesi'nde bu oran yüzde 88'e çıktı. Orta ve güney Irak'ta bu oran yalnızca yüzde 72. Daha fazla vatandaş gece geç saatlerde yalnız seyahat etmekten korkuyor.

Araştırma sonucuna göre, Kürdistan Bölgesi'nde bir arada yaşama kültürü, İsrail, Lübnan, Türkiye ve Irak'a göre ilk sırada yer alıyor. Kürdistan Bölgesi'nde bir arada yaşama oranı yüzde 84, Irak'ta ise yüzde 59.”

Gallup, 2003 yılından sonra Kürdistan Bölgesi'ndeki ekonomik büyümeyi vurgulayarak, bölgedeki yatırım ortamının Irak'a göre çok daha iyi olduğunu ve yabancı yatırımcıların Irak'tan çok Kürdistan Bölgesi'ne yöneldiğini ortaya koydu.