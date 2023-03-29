Papa Francis hastaneye kaldırıldı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in bazı rutin kontroller için Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.

Yazılı açıklama yapan Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, "Papa, bugün öğleden sonra önceden programlanmış bazı kontroller için Gemelli Hastanesi'nde bulunuyor" ifadesini kullandı.

İtalyan basınındaki haberlerde de Papa'nın yarın ve cuma gününe ilişkin programlarının iptal edildiği belirtildi. Papa'nın geceyi hastanede geçirmesinin beklendiği, "durumunun endişe verici görünmediği" kaydedildi.

Bazı haberlerde ise Papa'nın kalbindeki bir sıkıntı sebebiyle hastaneye geldiği belirtilse de bu haberlere henüz teyit ya da yalanlama gelmedi.

Papa'nın Gemelli Hastanesi'nde papaların özel odasının bulunduğu katta kaldığı ve burada solunum problemi sebebiyle testler yapıldığı ifade edildi.

86 yaşındaki Papa, ocak ayı sonunda verdiği bir demeçte, sağlık durumunun iyi ve yaşına göre normal olduğunu belirtmişti.

Papa Francis, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.