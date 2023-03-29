Orgeneral Milley: Nükleer silahlı iki büyük güçle karşı karşıyayız

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Orgeneral Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2024 mali yılı savunma bütçesi üzerine soruları yanıtladı.

Çin'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milley, Çin’in nükleer silah kapasitesinin yanı sıra, Rusya ile yakınlaşmasından endişe duyduğunu söyledi.

ABD’li komutan, “İçinde bulunduğumuz stratejik ortamda, ikisinin birbirine yaklaştığını görüyoruz. Ben buna kelimenin tam anlamıyla gerçek bir ittifak diyemem ama onların birbirine yaklaştığını görüyoruz ve bu rahatsız edici" dedi.

Çin'in nükleer kapasitesinin henüz ABD ile boy ölçüşecek durumda olmadığına işaret eden Milley, "Ancak önemli bir nükleer kapasiteye sahipler ve menzili ABD'ye kadar uzanabilen kıtalararası balistik füzelere sahipler. Bu açıkçası rahatsız edici. Yani şu anda, nükleer silahlı iki büyük güçle karşı karşıya olduğumuz bir durumdayız” ifadelerini kullandı.

Milley, Soğuk Savaş'ın caydırıcılık ilkelerinin hala geçerli olduğunu ancak iki nükleer güçle karşı karşıya olmanın getirdiği bir karmaşıklığın söz konusu olduğunu söyledi.

ABD’li general, Çin’in nükleer silah programının geleceğine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Çin'in gelecek 10 ile 20 yıl içinde öngördüğü nükleer kalkınma programını yavaşlatmak, durdurmak, engellemek veya yok etmek için muhtemelen hiçbir şey yapamayacağız. Bunu kendi planlarına göre yapacaklar ve bence bunun olmasını önlemek için dışarıdan yapabileceğimiz çok az baskı var. Bazı ekonomik araçlar olabilir. İstihbarat dünyasında başka şeyler olabilir ama muhtemelen planlarını gerçekleştirecekler. ABD ile küresel bir rakip olmak ve yüzyılın ortalarında askeri olarak üstün olmak gibi ulusal bir hedefleri var. Bunu yapmak için bu yola çıktılar. Bu gerçekten rahatsız edici."

SURİYE’DEN ÇEKİLME TASARISI

Oturumda ABD’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin Temsilciler Meclisine sunulan tasarıya değinen Milley, “Bu tartışmaları başlatan komitenin üyelerini takdir ediyorum. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Şayet hayatlarımızı tehlikeye atacaksak, Amerikan halkının arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz. Yani Amerikan halkının desteği yoksa biz de orada olmamalıyız. Bu kadar basit. O yüzden bu çabayı da alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Florida temsilcisi Cumhuriyetçi Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısı, 103’e karşı 321 oyla reddedilmişti. ​​​​​​​

“HİPERSONİK SİLAH YARIŞINI DURDURACAK BİR STRATEJİ DUYMAK İSTİYORUZ”

Oturumda Massaschussetts vekili Demokrat Seth Moulton, Savunma Bakanı Austin’e hipersonik füzelerin istikrarsızlaştırıcı silahlar olup olmadığını sordu.

Austin’in “potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı” yanıtını vermesi üzerine, Moulton, ABD’nin yaptığı tek şeyin hipersonik silahlar konusunda Rusya ve Çin’e yetişmek olduğunu ve bunun bir silah yarışına dönüştüğünü söyledi.

Moulton, “Bizim ikincil saldırı kabiliyetimiz caydırıcılık sağlıyor. Öyle görünüyor ki oldukça kötü nedenlerle bir silah yarışına girmiş ve Rusya ile Çin’i yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü temelde istikrarsızlaştırıcı, dünyayı daha da güvensiz bir yer haline getirecek daha fazla hipersonik füze elde etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, silah yarışını kazanacak bir stratejiyi değil, onu durduracak bir stratejiyi duymaya ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.