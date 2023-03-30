Maraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-30
Saat:00:44:20 TSİ
Enlem:37.856 N
Boylam:36.61 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/dWHscf9D2X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi