Başbakan’dan BAE’de üst düzey görevlere atanan isimlere kutlama

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı olan Mansur Bin Zayid’i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid’i ve üst düzey görevlere atanan isimleri kutladı.

Başbakan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Majesteleri Şeyh Mansur Bin Zayid’i BAE Devlet Başkanı Yardımcısı olarak tayin edilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Majesteleri Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid’i de Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi olarak atandığı için kutluyorum.

Bu vesileyle, Majesteleri Şeyh Muhammed Bin Zayid’in liderliğinde işbirliğimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum.

Aynı şekilde Şeyh Hezza bin Zayid ve Şeyh Tahnun bin Zayid’i Abu Dabi Veliaht Prensi yardımcılığına tayin edildikleri için kutluyorum.”

BAE DEVLET BAŞKANI’NDAN ÜST DÜZEY ATAMA KARARNAMELERİ

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid, bir dizi atama kararına imza attı.

BAE Yüksek Konseyi'nin onayı ile imzaladığı kararla kardeşi Şeyh Mansur bin Zayid'i kendisine ikinci yardımcı olarak atayan Devlet Başkanı Bin Zayid, oğlu Şeyh Halid bin Muhammed'i de Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi olarak atayan bir Emirlik Kararnamesi yayınladı.

Devlet Başkanı bin Zayid, ayrıca kardeşleri Şeyh Hezza bin Zayid Al Nahyan ve Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan'ı Abu Dabi Veliaht Prensi yardımcılığına atadı.