İsrail'den Şam'a hava saldırısı

HABER MERKEZİ

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 01.20'de Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktalar, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı.

Saldırı sonucu 2 Suriye askerinin yaralandığının kaydedildiği haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü ve hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarına bağlı gruplar ve özellikle Lübnan Hizbullahı güçlerinin bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Şam yönetimine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.