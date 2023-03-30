Kürdistan Bölgesi’nden petrol sevkiyatının durdurulması petrol fiyatlarını yükseltti

WASHINGTON (K24)

Dünya petrol piyasası şu an Kürdistan Bölgesi’nin sağladığı günlük yarım milyon varil petrolden mahrum ve bu da fiyatların yukarı yönlü değişmesine yol açtı.

60’a yakın ülkede faaliyet gösteren Barclays Bankası, Kürdistan petrolünün yılsonuna kadar dünya piyasasına ulaşmaması halinde varil başına petrol fiyatının 92 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

Petrol sevkiyatı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararıyla 25 Mart’ta durduruldu. Daha önce mahkeme için çalışan Harry Stephanian, “Karar nihaidir ancak piyasanın, Kürdistan Bölgesi’nin sağladığı enerjiye ihtiyacı var” dedi.

K24’e konuşan enerji uzmanı Harry Stephanian, “Kürdistan Bölgesi’nden yapılan petrol sevkiyatının durdurulması süreci uzarsa, petrol fiyatları yükselir. Yakın zamanda mahkemenin kararı sonrası Brent petrol fiyatının 3 dolar yükseldiğini gördük. Genel olarak mahkemede yaşanan şudur: Önce taraflar mahkemeden arabulucu olmasını ister. Eğer uzlaşma sağlanamazsa orta yolu bulması istenir. Irak ile Türkiye arasındaki dava, petrol boru hattının kullanılmasıyla ilgili. Karar nihaidir ve itiraz edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin soruna doğrudan müdahalede bulunması beklenmiyor çünkü yapılan açıklamalara göre Washington’ın Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı üzerine herhangi bir yorum yapmayacağı yönünde. Ancak Kürdistan Bölgesi’nin enerji sektörünün de ABD için önemli bir konu olduğu biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Irak hükümetinden, Irak-Türkiye petrol boru hattı aracılığıyla petrol sevkiyatına başlamalarını istedik. petrol sevkiyatının kesintiye uğraması hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, bütçe, petrol ve gaz konularında kapsamları bir çözüm bulunması için Irak hükümetiyle müzakere halinde olduğunu biliyoruz. Irak ve Kürdistan Bölgesi, ABD’nin önemli stratejik ortaklarıdır. Bu bölgeye uzun vadede bağlılığımız var” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlardan haberdar. Kongre üyeleri ve senatörler birçok kez ABD yönetiminden, çözüm için rol oynaması çağrısında bulundu.