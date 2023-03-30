ABD ordusuna ait 2 helikopter çarpıştı

HABER MERKEZİ

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Fort Campbell askeri üssünden eğitim misyonu için kalkan iki askeri helikopter Trigg ilçesinde çarpıştı.

Fort Campbell askeri üssünden bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, "Mürettebatın durumu şu anda bilinmiyor" denildi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fort Campbell'dan gelen ilk haberlere göre bir helikopter kazası meydana geldi ve can kayıpları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Beshear, Kentucky polisi ve acil durum yönetiminin olaya müdahale ettiğini söyledi.