Genel

ÖSYM açıkladı: Deprem bölgesindeki 4 kentte yeni sınav kararı alındı

ÖSYM, depremin vurduğu Hatay, Malatya, Maraş ve Adıyaman’la ilgili yeni sınav kararını duyurdu.
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türkiye ÖSYM Deprem Hatay Maraş Adıyaman Malatya Sınav

HABER MERKEZİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerden etkilenen 4 kent için aldığı kararı açıkladı.

Açıklamada, "Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak" ifadelerine yer verildi.

6 Şubat’ta Maraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Depremlerin etkilediği 11 kentten milyonlarca insan başka şehirlere göç etmek durumunda kaldı.

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