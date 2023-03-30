YSK Erdoğan'ın adaylığına itirazları bugün karara bağlayacak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimine göre, iki gün içinde önemli konuları karara bağlayacak. Kurulun ele alacağı konuların başında cumhurbaşkanı adaylarına itiraz bulunuyor.

Kurula sadece Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda itiraz yapıldı.

Kurulun seçim takvimine göre, yarın da cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak.

DÖRT PARTİDEN İTİRAZ

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına İyi Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Memleket Partisi itiraz etti. YSK'ya itiraz dilekçelerini veren partiler, Erdoğan'ın iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptığını ileri sürerek, aday olmasının anayasaya aykırı olduğunu iddia etti.

Dilekçelerde, "28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkarılması" talep edildi.

ADALET BAKANI BOZDAĞ: ANAYASAYA UYGUN

İtiraz eden partilerin bu iddialarına karşılık AK Parti, Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olmadığını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu görüşleri aktarmıştı:

"Gerek anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri gerek ise Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da anayasaya aykırı yorumlarla anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa'nın yeni 101'inci maddesine göre ikinci adaylığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur. Ayrıca bu hakkın kullanımı da anayasanın teminatı altındadır.''