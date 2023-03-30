Biden, ABD’nin Mısır Büyükelçiliğine Kürt kadın diplomatı aday göstermeyi planlıyor

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ABD Başkanı Joe Biden’ın, ülkesinin Kahire Büyükelçiliği görevine Hero Mustafa Bacalan’ı aday göstermeyi planladığı bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın, ülkesinin Mısır Büyükelçiliği görevine Hero Mustafa Bacalan’ı aday göstermeyi planladığı belirtildi.

Kürt diplomat kadın, 2019’dan beri ABD’nin Bulgaristan Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Başarıları nedeniyle Matilda W. Sinclair Ödülüne layık görülen Mustafa, Bulgaristan Büyükelçiliğine aday gösterilmesinin ardından, "Kürt asıllı bir Amerikalı olarak aday gösterilmekten gurur duyuyorum" demişti.

1973 yılında Erbil’de doğan Hero Mustafa, ABD hükümetinde birçok farklı görevde bulundu.

3 yaşında ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Mustafa, Washington'daki Georgetown Üniversitesi'ne girdi ve New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Hero Mustafa’nın kendisinin de oynadığı, ailesinin göçü hakkında bir belgesel çalışması yapıldı.

2005 yılında Irak’ın Musul kentinde siyasi görevle çalışmalar yürüten Mustafa, Lübnan, Yunanistan ve Afganistan’da da görev üstlendi.

2009-2011 yılları arasında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Ortadoğu ve Orta ve Güney Asya Çalışmalarından Sorumlu Danışmanlığını yapan Mustafa, İran ile 5+1 ülkeleri arasında yapılan nükleer müzakereleri yakından izleyen isimler arasında yer aldı.

Mustafa, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde İran, İsrail - Filistin ve Ürdün çalışmaları departmanında yöneticilik yaptı.

2016 yılında ABD’nin Portekiz Büyükelçisi Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa, Hindistan’da Yeni Delhi Büyükelçiliği’nde de danışmanlık görevinde bulundu.

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşamış olan Kürt diplomat, Kürtçenin yanı sıra iyi düzeyde İngilizce, Arapça, Farsça, Yunanca, Hintçe ve Portekizce biliyor.