Yeşil Sol Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı

ANKARA (K24)

Halkların Demokratik Partisi (HDP), devam eden parti kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti ile seçime girme kararı almıştı.

Ankara’daki etkinliğe Yeşil Sol Parti eş sözcüleri, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra çok sayıda siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu yetkilisi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Sancar, “Buradayız! Zulme boyun eğmedik, baskılara karşı diz çökmedik bu onlara dert oldu, bu yolu böyle yürüdük, işte buradayız. Evet kumpaslarına, hilelerine karşı da yol inşa etmeyi öğrendik” diyerek, şunları kaydetti:

“Mücadele geleneğinin birikimini devraldık. Bu yolları açtık bu şekilde yürüyerek geldik buradayız. Kürt sorununda demokratik çözüm için, savaş ret ve inkar politikalarına karşı buradayız. Nefrete, kine, düşmanlaştırmaya karşı büyük barış için buradayız. Birlikte değiştireceğiz! Ölümün yüceltilmesine karşı yaşamı savunmak için buradayız, birlikte değiştireceğiz. Faşist siyasal güç hakikate el konulması ve yalanların yayılmasından besleniyor. Hakikati savunmak için buradayız, hakikat yolunda birlikte yürümek için buradayız, birlikte değiştireceğiz. Bütün baskılara, bütün zulme karşı bütün ezilenlerle, sömürülenlerle, dışlananlarla, bütün inançlarla birlikte buradayız; birlikte değiştireceğiz.”

PERVİN BULDAN: ASLA VAZGEÇMEDİK

Mithat Sancar'ın ardından kürsüye gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürtçe selam verdi ve, "Bugün burada yeni bir dönemin, umut dolu güzel günlerin temellerini hep birlikte atıyoruz" dedi.

Buldan şöyle konuştu:

"Bildirgemiz, Türkiye’nin demokratik çözüm programıdır. Özgürlüklerin, barışın, adaletin ve yeni bir yaşamın manifestosudur. Tabii bugünlere kolay gelmedik. Önümüze çıkarılan tüm engelleri, barajları, baskı ve kumpasları yıka yıka, direne direne, aşa aşa bugünlere geldik! Asla vazgeçmedik demokratik siyasetimizi engellemeye yönelik girişimler karşısında sürekli yeni yollar açtık ve mücadelemizi güçlendirerek bugünlere taşıdık. Siyasetimizi kapatmaya çalışanlar asla başaramadı. Ama bizler büyük başardık! Büyük yol aldık! Halkımızı seçeneksiz bırakmadık.”