K24 ÖZEL - HDP aday belirleme sürecinde nasıl bir strateji izliyor?

ANKARA (K24)

Halkların Demokratik Partisi (HDP), devam eden parti kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti ile seçime girme kararı almıştı.

Bugün Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Ankara’da düzenlediği özel bir toplantıda seçim beyannamesi açıklandı.

Beyannamenin açıklandığı etkinlikte K24’e konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin milletvekili adayları konusunda sorun yaşayıp yaşamayacağı konusuyla ilgili, şunları söyledi:

“Gündem her gün değişiyor ancak biz kararımızı verdik ve Yeşil Sol Parti ile seçimlere katılacağız. Her şeyin güzel geçeceğine inanıyoruz. Çok sayıda kişi aday adaylık başvurusunda bulundu. Adaylar konusunda hiçbir sorunumuz yok.”

“2 BİN 700’ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU OLDU”

K24’e konuşan HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emir Ali Türkmen ise aday belirleme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Bu akşam itibariyle aday başvurularımız kapanmış oluyor” diyen Türkmen, “Partimize 2 bin 700’ün üzerinde başvuru oldu. Bütün dosyalara tek tek bakıyor, gerektiğinde bilgisine sahip olmadığımız adayları davet edip sohbet ediyoruz. Daha sonra bir üst mutabakat komisyonumuz olacak, onların denetiminde listeler çalışılacak. 7-8 Nisan gibi yüzde 90 oranında listelerimizi tamamlamış oluruz” şeklinde konuştu.

HDP’li Türkmen, “İki dönem kuralını genişletmeyeceğiz. İki dönem süresi dolmuş arkadaşlarımız aday olamayacaklar. Bu dönem HDP’den Yeşil Sol Parti’ye geçme nedenlerimizden biri partimizin kapatılma durumu karşısında parlamentoda anahtar rol gücümüzü kaybetmemekti. Cezaevinden aday yaparsak arkadaşlarımızın bırakılmama ihtimali olabileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı bu dönem cezaevlerinden arkadaşlarımızı da aday yapmayacağız. Siyasi yasak meselesini ise konuşuyoruz. Hem partinin sürekliliğini sağlamak hem parlamentoda sonuç oluşturacak bir veriyle parlamentoda olmak istiyoruz” dedi.

ÇİFTYÜREK: KÜRTLERİN STRATEJİSİ OLMALI

Öte yandan HDP’nin bileşenlerinden Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek K24’e yaptığı değerlendirmede, “2023 seçimlerini Kürt halkı için çok önemli buluyoruz. Kürt halkı, ‘Eğer demokrasi yükü omuzlarımdaysa, bunun bana faydası da olmalıdır’ demeli. Ayrıca ‘Ankara’nın demokratikleşmesi, Diyarbakır’ın özgürleşmesidir’ şiarını öne çıkarmalıyız. Devletin, Cumhur İttifakı’nın stratejisi var; Kürtlerin de bu anlamda stratejisi olmalıdır. Kürtler, ‘Sistemin aparatlarını sandıkta yeneceğiz’ demeli” ifadelerini kullandı.