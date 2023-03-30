Genel

Tapınakta facia: 31 kişi kuyuya düştü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki bir tapınakta bulunan kuyunun çatısının çökmesi üzerine kuyuya en az 31 kişinin düştüğü ve bunlardan 13'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Hindistan Tapınak facia

HABER MERKEZİ

Hindustan Times’ın haberinde, olayın, Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı’nda bulunan eski bir büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarılarak, en az 31 kişinin kuyuya düştüğü kaydedildi.

Kurtarma faaliyetlerinin ardından kuyuya düşenlerden 18’inin kurtarıldığı, mahsur kalan 7 kişi için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaptığı açıklamada, “Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmaya bizzat nezaret ediyor” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv