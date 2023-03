Meral Akşener’den Erdoğan’a: Benim için Silivri soğuk değil

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konuştu.

Akşener, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'nın kendisi için söylediği, “Meral Hanım beni kendinle uğraştırma” sözlerine tepki gösterdi.

Akşener, "Benim için Silivri soğuk" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Kadınlar açısından sorunlar var. Evi ağır hasarlı eşyasını toplamak için çadırın içinde yaşayan insanlar var. Bunlar devletin ya da siyasi yapılarından uzaklar. O çadırların içine gittim. İnanılmaz bir hijyen problemi var. Gıda ve su konusunda eksiklikler var. Kadınlar benden bu sesi duyurmamı istedi. Kadın ve çocukların travması geçmiyor. Ders çalışamıyor çocuklar. Tüm bunlara bakmalıyız. Elinden gelen yardımı herkes yaptı ama artık ciddiyetle psikolojik olarak bunun nasıl geçeceğine bakmamız lazım. Ciddi eksiklikler gördüm. Eksiklikler giderilmiyorsa bir buçuk ay sonra biz geleceğiz, tüm eksiklikleri gidereceğiz. Sağlam kalan binalarda kendisine eşyalar verilmiyormuş. İnşaat demirleriyle ilgilidir ihaleler. O evin içinden para çıktıysa sahibinindir. Keşmekeş kaldı Gölbaşı ilçesinde. Bunların yapılması bekleniyor dendi.

Sayın Erdoğan'ın beni tehdidinin üçüncüsü bu. 31 Mart seçimlerinde bu bayanı hapse gönderirim dedi. Ben de elime çantayı hazırladım, buyur bilader dedim. Birinci tehdit buydu. İkincisi, Rize'de ey gelin hanım görürsün gününü dedi, Rize'de bir sürü yanlış iş oldu. Bunlar iyi günlerin demişti bu ikinci tehditti. Şimdi de beni kendinle uğraştırma diyor. Diyorum ki, recep Bey neden bu kadar sinirlisin? Devr-i iktidarında namusuma şerefime sahibi olduğunuz televizyon kanalından iftira atıldı, bununla ilgili mücadele ettim sen beni aradın gereğini yapacağını söyledin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi senin mahkemelerinde beraat etti. Devri iktidarında evim basıldı. Basanların tamamı beraat etti. Benim için Silivri soğuk değil. Papatya çayına devam."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, dün katıldığı ortak yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yapılan konutlardan bahsettiği sırada Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma" dedi.