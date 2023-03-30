Politika

YSK, Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddetti

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı için yapılan itirazların reddedildiğini duyurdu.
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türkiye YSK Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı için yapılan itirazları ilişkin kararını verdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün YSK yapmış olduğu toplantıda ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı, Millet Partisi'nin yaptığı itiraz değerlendirildi. Oy çokluğuyla Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın kullanılmaması talebi reddedildi. 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı ismi kullanılabilecektir.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem seçimlerine yönelik olarak seçim takvimindeki sürece göre geçici cumhurbaşkanı adayları listesi ilan edilmiştir. Söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir.

Alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan hakkında itiraz yapılmıştır. Kurulumuz itirazları değerlendirmiştir.  Oy birliği ile her 3 aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir."

Kesin aday listesi, yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

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