Politika

Finlandiya: Rusya’nın casusluk operasyonları zayıflatıldı

Finlandiya, Rusya'nın ülkedeki casusluk operasyonlarının zayıflatıldığını açıkladı.
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dünya Finlandiya Rusya casusluk operasyonları

HABER MERKEZİ

Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (Supo), geçen yıl Rusya’nın Finlandiya’daki istihbarat operasyonlarının önemli ölçüde zayıflatıldığını bildirdi.

Supo’dan yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın geçen yıl Rus istihbaratına karşı yaptığı çalışmalara değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Supo Direktörü Antti Pelttari, “Finlandiya’daki Rus istihbarat teşkilatı, geçen yıl yarı yarıya küçüldü. Bu düşüşün ana nedeni, Supo’nun tavsiyesi üzerine istihbarat görevlilerinin sınır dışı edilmesi ve vize başvurularının reddedilmesiydi” ifadesini kullandı.

İstihbarat görevlilerinin sayısının azalması ve Rusyasınırından geçişe getirilen kısıtlamalar sayesinde Finlandiya’daki Rus istihbaratının çalışma koşullarının önemli ölçüde zayıflatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Diplomasi adı altındaki operasyonlar, Rus istihbaratının yurt dışındaki ana aracıdır. Rusya, istihbarattaki açığı kapatmak için siber casusluğu da kullanmaya çalışıyor. Ancak siber casusluk farklı nitelikte bilgiler sağladığı için insan istihbaratının yerini tam olarak dolduramıyor.”

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