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Bolu Dağı geçişinde 58 araç birbirine girdi

Tem otoyolu Bolu geçişinde 58 aracın birbirine girdiği bildirildi.
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türkiye Bolu kaza

HABER MERKEZİ

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak makasladı.

Bunun üzerine aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Bölgeye polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının hafif şekilde etkili olduğu bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı. (Kaynak: AA)

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