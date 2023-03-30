ABD’li gazeteci casusluk suçlamasıyla Rusya’da gözaltına alındı

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Rus istihbaratı FSB’den yapılan açıklamada, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç’in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunduğu hatırlatıldı.

Amerikan hükümeti için casusluk yaptığından şüphelenilen Gerşkoviç’in yasa dışı faaliyetinin engellendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Evan Gerşkoviç'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı."

Açıklamada, ABD vatandaşı Gerşkoviç hakkında casusluk suçlamasıyla dava açmak için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ABD'DEN KINAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Wall Street Journal gazetesi Moskova muhabiri Evan Gerşkoviç'in Rusya'da tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Gerşkoviç'in tutuklanmasına ilişkin haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını belirten Jean-Pierre, dün gece Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Wall Street Journal gazetesi ve Gerşkoviç'in ailesiyle temasa geçtiğini bildirdi.

Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanlığının Gerşkoviç'in konsolosluk erişimi için de Rus hükümeti ile doğrudan temas kurduğunu aktararak, "Amerikan vatandaşlarının Rus hükümeti tarafından hedef alınması kabul edilemez. Gerşkoviç'in tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verdi.

"Ayrıca Rus hükümetinin gazetecileri ve basın özgürlüğünü hedef alma ve baskı yapmaya devam etmesini kınıyoruz" diyen Jean-Pierre, hükümetin, Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmeme uyarısına kulak vermesi gerektiğini bildirdi.

Jean-Pierre, "Dışişleri Bakanlığının da tavsiye etmeye devam ettiği gibi Rusya'da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat eden ABD vatandaşları derhal ülkeyi terk etmelidir" uyarısında bulundu.