Politika

Seçimde iktidarını kaybedip ABD’ye kaçan Bolsonaro ülkesine döndü

Seçimi kaybettikten sonra ABD'ye kaçan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, 3 ay sonra ülkesi Brezilya'ya döndü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
dünya Jair Bolsonaro Brezilya ABD

HABER MERKEZİ

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçimi kaybettikten sonra kaçtığı ABD'den ülkesine döndü.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Bolsonaro'yu, başkent Brasilia'daki havalimanında karşılayan yüzlerce destekçisi, Brezilya bayrakları taşıdı ve "efsane" sloganları attı.

Seçimi kaybeden Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

Yenilgiyi kabul etmeyen Bolsonaro'nun destekçileri, 8 Ocak'ta Kongre Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Yaşananların ardından Bolsonaro hakkında 14 Ocak'ta soruşturma açılmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv