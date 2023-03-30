Seçimde iktidarını kaybedip ABD’ye kaçan Bolsonaro ülkesine döndü
HABER MERKEZİ
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçimi kaybettikten sonra kaçtığı ABD'den ülkesine döndü.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Bolsonaro'yu, başkent Brasilia'daki havalimanında karşılayan yüzlerce destekçisi, Brezilya bayrakları taşıdı ve "efsane" sloganları attı.
Seçimi kaybeden Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyordu.
Yenilgiyi kabul etmeyen Bolsonaro'nun destekçileri, 8 Ocak'ta Kongre Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Yaşananların ardından Bolsonaro hakkında 14 Ocak'ta soruşturma açılmıştı.