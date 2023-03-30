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Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 31 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildi.
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kürdistan muş eğitim ara

HABER MERKEZİ

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kar yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi.

Fırtına nedeniyle bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 31 Mart Cuma günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

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