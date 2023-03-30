Politika

ABD Suriye’de İran üslerini havadan bombaladı: 8 ölü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin Deyr ez-Zor’da İran Devrim Muhafızlarına bağlı gruplara ait tesislere düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
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suriye ABD Suriye İran milisleri

HABER MERKEZİ

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında 23 Mart'ta Haseke'de ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen intihar saldırısına Amerikan ordusunun verdiği karşılık üzerine bilgilendirmede bulundu.

ABD'nin Deyr ez-Zor'da İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçlerine ait iki tesisi hedef aldığını aktaran Ryder, ilk belirlemelere göre 8 örgüt mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Ryder, 23 Mart'taki İHA saldırısında yaralanan 6 ABD personelinin durumunun iyi olduğunu, 2 askerin görevlerine döndüğünü, 1’nin ise ABD'ye nakledildiğini, 2 ABD askeri ile 1 sözleşmeli personelin ise Irak'ta tedavilerinin devam ettiği bilgisini verdi.

İran destekli güçlerin 24 Mart'ta da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Deyr ez-Zor'daki üsse de roketle saldırı düzenlediğini hatırlatan sözcü, iki saldırı sonrasında bu üslerde konuşlu ABD askerlerinin beyin taramasından geçirildiğini ve bunlardan altısında “travmatik beyin hasarı” olarak bilinen beyin sarsıntısı tespit edildiğini dile getirdi.

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