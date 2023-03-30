ABD Başkonsolosu’ndan Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, başkent Erbil’de düzenlediği basın toplantısında Erbil-Washington ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irvin Hicks, ülkesinin ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Bugün ulaştırma sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Taxi Kerim şirketiyle bir dizi anlaşmaya imza atan Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanlığını kutlayan Başkonsolos Hicks, “Bu teknolojik atılım daha fazla kişiye iş imkanı sağlanması açısından önemli. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.