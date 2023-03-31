Politika

TBMM’den Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine onay

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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türkiye TBMM NATO Finlandiya

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Milletvekillerinin oylamasına sunulan teklif, kabul edildi.

Böylece ülkenin NATO üyesi olabilmesi için TBMM’deki adım tamamlanmış oldu. Finlandiya daha önce NATO üyesi 29 ülkenin kabulünü almıştı.

Türkiye'nin de onay vermesi ile üyeliği gerçekleşebilecek. Genel Kurul'un kabul ettiği metin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilecek.

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