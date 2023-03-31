8 Kürt kentinde yoğun kar yağışı bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, çok sayıda kentte kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) bekleniyor.

Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.