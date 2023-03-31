Politika

Finlandiya: NATO’nun güvenliğine kendini adamış bir müttefik olacağız

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak" açıklamasını yaptı.
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
dünya Finlandiya NATO üyelik

HABER MERKEZİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 NATO üyesinin Finlandiya'nın üyeliğine onay verdiğini belirtti.

Tüm onay veren ülkelere güvenleri ve destekleri için teşekkür eden Niinistö, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO'ya katılmaya hazır. İsveç'in en kısa zamanda aramıza katılmasını dört gözle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Twitter hesabından destek için tüm ülkelere teşekkür ederek, "Müttefikler olarak karşılıklı güvenlik sağlayacağız. Birbirimizi savunacağız. Finlandiya şimdi ve gelecekte İsveç'in yanındadır ve başvurusunu desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

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