Politika

İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı

Beşar Esad rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
suriye Şam İsrail hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.17'de Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki silahlı grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esad rejimi, Şam'daki bazı noktalarının dün de İsrail tarafından hedef alındığını ileri sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv