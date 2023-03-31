Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 2.27'de 3,8 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-31
Saat:02:27:16 TSİ
Enlem:38.192 N
Boylam:37.934 E
Derinlik:11.84 km
Detay:https://t.co/G2peu9Zb4Z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi