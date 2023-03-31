Genel

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Malatya Doğanşehir Deprem AFAD

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 2.27'de 3,8 büyüklüğünde sarsıntı oldu. 

Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv