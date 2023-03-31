Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 2.27'de 3,8 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.