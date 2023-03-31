Ekonomi

Dolar ve euroda yükseliş sürüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 19,1860 liradan, euro 20,8950 liradan güne başladı.
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türkiye Dolar Euro TL

HABER MERKEZİ

Serbest piyasada 19,1840 liradan alınan dolar 19,1860 liradan satılıyor. 20,8930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,8950 lira olarak belirlendi.

Bu arada gram altın bin 221 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 977 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 887 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1980 dolar seviyelerinde.

BORSADA GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,896 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 78,48 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,48 dolardan işlem görüyor.

 

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