Politika

ABD Senatosu Türkiye ve Suriye’ye destek tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, Maraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye'ye destek tasarısını kabul etti.
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HABER MERKEZİ

ABD Senatosu, Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenenlere yönelik desteği içeren tasarıyı kabul etti.

16 Şubat'ta sunulan karar tasarısında, binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin depremlerden etkilendiği hatırlatıldı.

Senatörler, ABD hükümetini, iki ülkenin yeniden inşa çabalarını desteklemeye çağırdı.

Hükümet, arama kurtarma ve itfaiye ekibi, yapı mühendisleri, tıbbi personel ve malzeme ile teknik uzman desteği vermeye davet edildi.

Demokrat Parti'nin sunduğu tasarıda, iki ülke halkına taziye dileklerinde bulunuldu.

Dayanışma mesajı verildi. Türkiye'de 1939'dan bu yana en güçlü depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada "NATO müttefiki Türkiye'ye taziyede bulunuyoruz" denildi.

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