‘Seçimden sonra TL’de yüzde 15-25 değer kaybı bekleniyor’

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Türkiye'de 14 Mayıs'taki seçim sonrası oluşması muhtemel ekonomik tabloya ilişkin bir analiz de Fitch Ratings'ten geldi.

Fitch Ratings EMEA Kıdemli Direktörü Erich Arispe, seçimden sonra gelecek hükümetin ajandasında ilk maddesinin döviz piyasası riskleri olacağını belirtti.

Arispe, web seminerinde yaptığı konuşmada, bankaların hükümete finansman sağlamada hakim oyuncu haline geldiğini vurguladı. Arispe makro performansa etki eden ana zayıflığın uygulanan politika seti olduğunu ve bunun çarpıklık yarattığını söyledi.

Fitch Ratings Türkiye 2023 cari açık/GSYH oranını yüzde 4,3 olarak tahmin ediyor.

BOFA: DOLAR/TL'DE ADİL DENGE 24 SEVİYESİ

Bank of America (BofA) ekonomist ve stratejistlerine göre ise tüm göstergeler Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ediyor. Bu dengelenmenin de finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve TL’de yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabileceği öne sürülüyor.

Kurumun raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL'nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

Raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi. (Kaynak: Bloomberg)