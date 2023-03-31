İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını iletti.

Kaftancıoğlu, Twitter'dan yayınladığı mesajda, "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Ajanslar)