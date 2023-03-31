Politika

DAİŞ’ten İran Devrim Muhafızları milislerine ait askeri bir noktaya saldırı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), DAİŞ hücrelerinden olduklarına inanılan motosikletli silahlı kişilerin, Deyr ez-Zor’un doğusundaki Ebu Kemal’de İran Devrim Muhafızları milislerine ait askeri bir noktayı hedef aldığını duyurdu.
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DAİŞ mensupları (Arşiv)
DAİŞ mensupları (Arşiv)
suriye DAİŞ İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırı Deyr ez-Zor

HABER MERKEZİ

SOHR, saldırının Deyr-i Zor’un doğusundaki Ebu Kemal’de bulunan Salhiye çölünde, Ward petrol sahasına giden yolda gerçekleştiğini belirtti.

Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan, SOHR, dün Mayadin çölünün eteklerinde yer alan Boleel şehrinde, Suriye rejim güçlerine ait askeri bölgeye DAİŞ hücreleri tarafından makineli tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından şiddetli çatışmalar çıktığını ve bir DAİŞ üyesinin öldüğünü belgeledi.

SOHR’a göre, bu olayın ardından Boleel şehrinde DAİŞ hücrelerini yakalamak ve herhangi bir acil duruma hazır olmak amacıyla geniş bir güvenlik alarmı verildi.

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