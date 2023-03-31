DAİŞ’ten İran Devrim Muhafızları milislerine ait askeri bir noktaya saldırı

HABER MERKEZİ

SOHR, saldırının Deyr-i Zor’un doğusundaki Ebu Kemal’de bulunan Salhiye çölünde, Ward petrol sahasına giden yolda gerçekleştiğini belirtti.

Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan, SOHR, dün Mayadin çölünün eteklerinde yer alan Boleel şehrinde, Suriye rejim güçlerine ait askeri bölgeye DAİŞ hücreleri tarafından makineli tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından şiddetli çatışmalar çıktığını ve bir DAİŞ üyesinin öldüğünü belgeledi.

SOHR’a göre, bu olayın ardından Boleel şehrinde DAİŞ hücrelerini yakalamak ve herhangi bir acil duruma hazır olmak amacıyla geniş bir güvenlik alarmı verildi.