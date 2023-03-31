İYİ Parti lideri Akşener: Korkmuyorum Recep Bey

İSTANBUL (K24)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurşunlanan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi.

Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem ama Cumhurbaşkanı böyle olmaz, Recep Bey’in tehdidi ile partimiz kurşunlanmıştır” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce dedi ki bana bunlar iyi günlerin, linçe uğradım, evim basıldı, bu defa beni kendinle uğraştırma dedi; partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerinden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulması kabul edilemez. Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı. Cenab-ı Hak’tan başka kimseden korkmam.”

Akşener, “Evim basıldı beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Aziz milletim, bu ucube sistem süremez. Bugün bana, yarın size. 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz, bu pis sistemi bitireceksiniz. Yanımda Ekrem başkan var. Seçimi iptal ettiler. Ben milletime güveniyorum” dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NU CUMHURBAŞKANI SEÇECEKSİNİZ”

İYİ Parti lideri, “Kadın kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Erkek siyasetçilere yapılmayan iğrençlik bana yapıldı” dedi ve şunları ekledi:

“Eğer bu zulmün bitmesini istiyorsanız 14 Mayıs’ta oylarınızı Millet İttifakı’na oy vereceksiniz. Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçeceksiniz, İYİ Parti’yi birinci parti yapacaksınız. Işıklar söndüğünde evinden işe nasıl gidildiğini biliyorum. Bir lokantada yalnız yemek yiyorsanız başınıza neler geldiğinizi biliyorum. Recep Bey size sesleniyorum. Devri iktidarınızda başıma gelmeyen kalmadı. 14 Mayıs’tan sonra iftiralar, hakaretler bitecek. Etrafındaki yalaka tayfa yerine bize bağırmaya tercih ediyor.”

KILIÇDAROĞLU: FAİLLER DERHAL YAKALANMALI

Twitter hesabından açıklama yapan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.