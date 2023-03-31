Politika

İran: İsrail saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 1 subay öldü

İran, İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir subayın öldüğünü açıkladı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
İran Suriye Şam İsrail hava saldırısı Devrim Muhafızları Ordusu

HABER MERKEZİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in sabaha karşı Şam'a düzenlediği saldırıda Milad Haydari adlı subayın yaşamını yitirdiğini aktardı.

Rütbesi açıklanmayan Haydari'nin İran'ın Suriye'ye gönderdiği "askeri danışmanlardan biri" olduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, İsrail'in saldırısının “karşılıksız kalmayacağı” ifade edildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

 

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