İran: İsrail saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 1 subay öldü
HABER MERKEZİ
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in sabaha karşı Şam'a düzenlediği saldırıda Milad Haydari adlı subayın yaşamını yitirdiğini aktardı.
Rütbesi açıklanmayan Haydari'nin İran'ın Suriye'ye gönderdiği "askeri danışmanlardan biri" olduğu belirtildi.
Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, İsrail'in saldırısının “karşılıksız kalmayacağı” ifade edildi.
İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.