AK Parti: İYİ Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyoruz

HABER MERKEZİ

İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

“HİÇBİR PROVOKASYON VE SALDIRI AMACINA ULAŞAMAZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetlediklerini belirterek, “Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."