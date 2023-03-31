Genel

Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu

Elazığ'da bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ve ölenlerin vücutlarında kurşun izlerine rastlandığı iddia edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Elazığ ölü

HABER MERKEZİ

Elazığ'da bir kişi, ailesinden 5 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta, bir evde doğal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 3 katlı binanın ikinci katındaki evde silahla vurulmuş 6 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede, öğretmen olan Hüseyin Fırat'ın, babası Cumali, annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Remziye ve Mesut Fırat'ı silahla vurduğu belirlendi.

Hüseyin Fırat'ın daha sonra evdeki doğal gaz vanasını açıp silahla intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv