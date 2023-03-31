Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşme gerçekleştirdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü.

Görüşme Abdullah Gül'ün ofisinin bulunduğu İstanbul Ayazağa Kasrı’nda gerçekleşti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu, dün de Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya gelmişti.