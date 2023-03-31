İnce: Kılıçdaroğlu ittifak teklifinde bulunmadı

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Muharrem İnce, "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" diyerek müzakere iddialarını yalanladı. İnce, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na başarılar diledi.

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın kendisine ya da partisine bir ittifak teklifinde bulunmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ne ziyareti hakkında açıklama yapan İnce, "Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" dedi.

Müzakere iddialarını reddeden İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir" ifadelerini kullandı.

İnce ayrıca Kılıçdaroğlu'na başarı diledi.