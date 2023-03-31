Erdoğan: 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız?

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AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Erdoğan, “Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm gücümüzü Türkiye Yüzyılı’nın inşasına vereceğiz" dedi.

Açıklamasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 7'li koalisyonlarla, masa üstü, masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse şimdi de bir yere gidemez. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek mücadele verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak vereceğiz" diye konuştu.

Yeniden cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edenlere yüklenen Erdoğan, "'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Yolunuz açık olsun. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararlardan da haberi yok" ifadelerini kullandı.

"Bunlar ne anayasa bilir ne kanun... Bunların demokrasiyle alakası yok" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Yine gömeceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, şunları ifade etti:

"İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal, bu millet sana bu yolu açmayacak."

Deprem bölgesine ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"2,5 milyon insanımızı deprem bölgesinin dışındaki şehirlerde ve yaklaşık 2,5 milyona yakın insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. 319 bin konutu 1 yıl içerisinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut inşa edeceğiz. Bu konutların 7 bin 87’sinin temelini bugün burada atıyoruz. Kilis’te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz."