Politika

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırının faili yakalandı

Soylu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını açıkladı.
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İyi Parti
İyi Parti
türkiye Süleyman Soylu İYİ Parti silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıda bulunan kişinin yakalandığını söyledi.

Soylu şu ifadeleri kullandı: 

"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."

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