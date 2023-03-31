İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırının faili yakalandı
HABER MERKEZİ
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıda bulunan kişinin yakalandığını söyledi.
Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."
Türk Polisi yakalar👏— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023
İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.
Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda
bulunurken dikkatli olmaları gerekir.
Bizim görevimiz yakalamak.
Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.
Mahcup olursunuz.