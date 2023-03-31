İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırının faili yakalandı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıda bulunan kişinin yakalandığını söyledi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."