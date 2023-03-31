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Silivri'de zincirleme trafik kazası: 28 yaralı

İstanbul Silivri'de cezaevi personelini taşıyan servis aracının şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 ağır 28 kişi yaralandı.
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Foto: AA
Foto: AA
türkiye İstanbul silivri kaza

HABER MERKEZİ

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Edirne yönü Silivri mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinde ilerleyen ve cezaevi personelini taşıyan servis aracının şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı aynı istikamette ilerleyen beş araca çarptı.

Meydana gelen kazada bir ağır 28 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevrede ki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Silivri'den Edirne yönüne kapatılan D-100 karayolu kazanın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. (Kaynak: İHA)

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