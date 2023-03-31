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Irak’ta kum fırtınası: Sağlık Bakanlığı alarma geçti

Kuraklık ve iklim değişikliklerin yaşandığı Irak’ta baharın başlamasıyla birlikte kum fırtınası meydana geldi.
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Irak kum fırtınası ırak Anbar

HABER MERKEZİ

Irak'ın batısındaki Anbar ilinden başlayan kum fırtınası ülkenin orta kesimlerine ilerlerken Sağlık Bakanlığı alarma geçti.

Anbar ilini vuran kum fırtınası ülkenin başkenti Bağdat'a ilerlemeye başladı. Irak Meteoroloji Müdürlüğü, şiddetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen kum fırtınasının ülkenin batısı, kuzeyi ve orta kesimlerini etkilediğini belirterek, söz konusu fırtınanın yarından itibaren ülkenin güneyinde etkili olacağını duyurdu.

Kum fırtınasının Anbar ilinden ülkenin diğer bölgelerine ilerlemesinin ardından Sağlık Bakanlığı olası boğulma tehlikesine karşı tüm sağlık kurumlarının alarma geçirildiğini duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Salih el-Hesnavi’nin talimatı üzerine kum fırtınası nedeniyle meydana gelebilecek boğulma ve nefes darlığı vakalarına karşı bakanlığa ait tüm sağlık ocaklarının seferber olduğu aktarıldı.

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