Politika

Scholz: Ukrayna'daki savaş 4 yıl daha sürebilir

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki çatışmaların 4 yıl daha sürebileceğini belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Olaf Scholz
Olaf Scholz
avrupa Olaf Scholz Ukrayna Almanya

HABAER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki çatışmaların 4 yıl daha sürebileceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Frankfurter Allgemeine Zeitung’un düzenlediği konferansta, Ukrayna'daki ihtilafın 4 yıl daha sürebileceğini ve bunun Almanya için tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Scholz, "'Kiev’i gerektiği sürece desteklemeye devam etme imkanına sahip olmak için her şeyi yapacağız. Çünkü bu savaş iki, üç, dört yıl sürebilir ve bu hepimiz için tehdit oluşturur” dedi.

Konferansa video bağlantısıyla katılan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Scholz’a katılmadığını belirterek, "Bu yıl barışı sağlamayı umuyoruz. Bunun için müttefiklerimizin büyük desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın ağır kayıplar nedeniyle bu savaşı ‘uzun süre’ sürdürmek niyetinde olmadığına vurgu yapan Melnik, müttefiklerinden ABD ve Almanya'dan tank ve savaş uçağı tedarik etmelerini talep etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv