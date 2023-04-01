Politika

‘ABD'den Ukrayna'ya 2,6 milyar dolarlık mühimmat’

ABD’li üç yetkili, ülkelerinin Ukrayna'ya yapacağı 2 milyar 600 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketinin hava gözetim radarları, tanksavar roketleri ve yakıt tankerleri içerebileceğini, paketin pazartesi günü açıklanmasının beklediğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AP
Foto: AP
ABD Ukrayna Rusya Kiev Mühimmat

HABER MERKEZİ

Reuters’a, isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD’li üç yetkili, tank mühimmatlarının da bulunduğu çeşitli mühimmatlara ilişkin listenin hafta sonunda kesinlik kazanacağını söyledi.

Yetkililer, pakette yer alan ekipmanların ve bunların parasal tutarının değişkenlik gösterebileceğini belirtti.

Yetkililere göre pakette Ukrayna'nın Rus mevzilerini vurmak için kullanabileceği hassas hava mühimmatları, bozulan tank gibi ağır ekipmanların taşınmasına yardımcı olacak araçlar ve ABD ile müttefiklerinin Kiev'e tedarik ettiği NASAMS hava savunma sistemleri için ilave mühimmat da yer alabilir.

Pakette yer alan askeri malzemeler, ABD’nin kendi silah stoklarından değil, ABD Başkanı Joe Biden'ın savunma sektöründen silah satın almasına olanak tanıyan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarından tedarik edilecek. 2 milyar 600 milyon dolarlık paketin 2 milyar 100 milyon doları, bu girişimden karşılanacak.

Geriye kalan 500 milyon dolarsa ABD başkanlarına ait özel bir fondan karşılanacak. Bu fon, başkanlara, acil bir durumda ABD’nin mevcut stoklarını kullanma yetkisi tanıyor.

ABD, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırıdan bu yana Ukrayna'ya 30 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv