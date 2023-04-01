‘ABD'den Ukrayna'ya 2,6 milyar dolarlık mühimmat’

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Reuters’a, isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD’li üç yetkili, tank mühimmatlarının da bulunduğu çeşitli mühimmatlara ilişkin listenin hafta sonunda kesinlik kazanacağını söyledi.

Yetkililer, pakette yer alan ekipmanların ve bunların parasal tutarının değişkenlik gösterebileceğini belirtti.

Yetkililere göre pakette Ukrayna'nın Rus mevzilerini vurmak için kullanabileceği hassas hava mühimmatları, bozulan tank gibi ağır ekipmanların taşınmasına yardımcı olacak araçlar ve ABD ile müttefiklerinin Kiev'e tedarik ettiği NASAMS hava savunma sistemleri için ilave mühimmat da yer alabilir.

Pakette yer alan askeri malzemeler, ABD’nin kendi silah stoklarından değil, ABD Başkanı Joe Biden'ın savunma sektöründen silah satın almasına olanak tanıyan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarından tedarik edilecek. 2 milyar 600 milyon dolarlık paketin 2 milyar 100 milyon doları, bu girişimden karşılanacak.

Geriye kalan 500 milyon dolarsa ABD başkanlarına ait özel bir fondan karşılanacak. Bu fon, başkanlara, acil bir durumda ABD’nin mevcut stoklarını kullanma yetkisi tanıyor.

ABD, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırıdan bu yana Ukrayna'ya 30 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı.