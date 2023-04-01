Politika

Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi tüm bileşenlerin vatanı olarak kalacak

Neçirvan Barzani, “Tüm bileşenleri temin ederiz ki Kürdistan Bölgesi her zaman olduğu gibi hepsinin vatanı olarak kalacak” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Akitu Bayramı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani Asuri Babil Yılbaşı ve Akitu Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Keldani, Asuriye ve Süryani kardeşlerimizi Asuri Babil Yılbaşı ve Akitu Bayramını en içten şekilde kutluyorum. Kendilerine başarı ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunuyorum” diyen Neçirvan Barzani, şunları ifade etti:

“Bu vesileyle Kürdistan’daki tüm dini ve milli bileşenler arasındaki eşitlik, hak, özgürlük, birliktelik, hoşgörü ve birbirini kabul etme kültürünün korunmasına vurgu yapıyoruz. Ayrıca Hristiyan kardeşlerimiz ile tüm bileşenleri temin ederiz ki Kürdistan Bölgesi her zaman olduğu gibi hepsinin vatanı olarak kalacak.

Akitu Bayramınız kutlu olsun, her yılınız mutlulukla geçsin.”

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