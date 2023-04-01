Politika

Başbakan: Kürdistan Bölgesi’nin aydınlık yüzlerinden biri de barışçıl birlikte yaşamdır

Başbakan Mesrur Barzani, Asuri, Süryani ve Keldanilerin Akitu Bayramı’nı kutladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Akitu Bayramı

ERBİL (K24)

Asuri Babil Yılbaşı ve Akitu Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, şunları ifade etti:

“Akitu Bayramı ve Asuri Babil Yılbaşı dolayısıyla Kürdistan ve Irak’taki Keldani, Asuri, Süryani halkını tebrik ediyorum. Yeni yılın barış ve huzura ve tüm olumsuzların son bulmasına vesile olmasını diliyorum.

Kürdistan Bölgesi’nin aydınlık yüzlerinden biri de farklı dini ve milli bileşenler arasındaki barışçıl birlikte yaşamdır. Bu renklilik ve huzurun daha fazla gelişmesini umuyorum. Hepimiz Kürdistan’ın daha fazla gelişmesi için birlikte çalışmalıyız.

Akitu Bayramı kutlu olsun, bu bayramın her yıl mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyorum.”

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