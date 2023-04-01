K24 ÖZEL - Siyasi partilerin gündemi seçim güvenliği

ANKARA (K24)

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin en önemli konularından biri de “seçim güvenliği” olacak.

Önceki gün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ‘seçim güvenliği’ de ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir” denilmişti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, MGK’nın açıklamasını ve seçim güvenliğine dair endişelerini K24’e değerlendirdi.

“Seçim güvenliğinin arzu ettiğimiz noktada sağlanabilmesi için vatandaşların motive bir şekilde seçim sandığına gitmesi lazım” diyen Şahin, şunları ifade etti:

“Önce vatandaş değişim iradesini alacak, değişim iradesini yansıtmak adına sandığa coşkulu bir şekilde gidecek. Sandığı değişim iradesiyle doldurmadığınız müddetçe o sandıktan çıkan sonuçları değişim iradesi noktasında saymanız mümkün değildir. Propaganda süresinin başladığı ilk gün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırı gerçekleştiriliyor. Normal şartlarda il başkanlıklarının önünde devletin koruması olur. İktidar partisinin tüm il başkanlıklarının önünde koruma tesis edilmiş. Burası İstanbul ve gelişigüzel bir yer değil. En azından mecliste grubu bulunan partilerin il başkanlıklarının önünde bir güvenlik hattı oluşturulması gerekir.”

Şahin, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle, 2017 referandumunda ve 2019 yerel seçimlerinde seçimlere müdahale edildiğini gördük” diyerek, şunları ekledi:

“Bu nedenle sandık kurullarının oluşumunda çok titiz davranılması gerekiyor. Bir önceki seçimlerde AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti temsilcilerinin yoğun olduğunu görüyoruz. Ama bu seçimlerde HDP kendi ismiyle değil Yeşil Sol Parti adıyla katılıyor ve dolayısıyla bu seçimlerde onların yerine Saadet Partisi daha fazla üye verebilme imkanına sahip olacak. Siyasi parti temsilcileri hakkıyla görevini ifa eder ve sandık kurullarında titiz davranırlarsa sandık başı işlemlerinde herhangi bir sıkıntı olmaz. Millet İttifakı’nın paydaşları olarak her siyasi parti mutlaka o sandık bölgesinde bir de müşahit görevlendireceğiz. Partinin resmi müşahidi seçim sürecini takip edebilecek.”

HDP’Lİ TİRYAKİ: EN ÖNEMLİ KONU SANDIK GÜVENLİĞİDİR

K24’e konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de seçim güvenliğinin önemine işaret etti.

Tiryaki, “HDP’yi kapatmak, 451 arkadaşımıza siyaset yasağı getirmek istediler. Ancak biz yine de buradayız. Bu seçimlerdeki en önemli konu sandık güvenliğidir. Halkımız korkmasın. Hem HDP hem Yeşil Sol Parti hem de tüm muhalefet partileri sandıklara sahip çıkacaktır. En az 1 milyon insan sandık başlarında görevlendirilecektir. Eğer muhalefet bu seçimlerde çok yüksek bir oy oranı alırsa YSK’nın da seçimlere dair yanlış bir karar alacağını sanmıyorum” dedi.