Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması: Çok üzgünüm

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm" diyen Kılıçdaroğlu, "Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 1, 2023

CHP DE AÇIKLAMA YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) de sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" açıklaması yapıldı.

CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" denildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından söz konusu fotoğrafı paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullandı.