Yunanistan Başbakanı: Türkiye sınırının tamamına duvar örülecek

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan’ın Türkiye sınırında bulunan Evros (Meriç) bölgesini ziyaret etti.

Türkiye sınırındaki çelik sınır duvarının uzatılması için Avrupa Birliği'ne (AB) 'mali destek' çağrısı yapan Miçotakis, "AB'nin bu tür projeler için fon ayırması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Sınır güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi.

“AB DESTEĞİ OLMASA DA DUVARI UZATACAĞIZ”

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçim öncesi kampanyalarını sürdüren Miçotakis, çelik sınırın uzatılması için tahmin edilen maliyetin 100 milyon euro olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, AB desteği olmasa da duvarın uzatılacağını belirtti.

Ocak ayında AB fonlarına ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Temsilcisi Ylva Johansson, "Duvarlara veya çitlere para harcasaydık, diğer şeylere para kalmazdı" demişti.

“CAYDIRICI BİR GÜÇ OLACAKTIR”

Muhalefetteki SYRIZA'yı, projeyi engellemek ile suçlayan Miçotakis, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Yunanistan’da bu projeye karşı savaşan siyasi güçler olmasından dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Mevcut duvar ve vadettiğimiz duvarlar yasadışı göçe karşı etkili bir caydırıcı güç olacaktır. Ördüğümüz duvar geçen yıl kara sınırımızdan 250 binden fazla geçişin önlenmesine yardımcı oldu."

Kathimeri'nin aktardığına göre Yunanistan hükümeti, 37.5 kilometre uzunluğundaki çelik duvarı 12 ay içerisinde 35 kilometre daha uzatmayı planlıyor. Hükümet yetkilileri, 2026 yılına kadar 100 kilometre daha ekleneceğini bildiriyor.